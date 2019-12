Ciclista que teve bicicleta roubada e lutou com assaltante recebe doação de amigo em moedas

Leiteiro teve bicicleta roubada e recebeu doação de amigo em moedas para ajudar a comprar novo veículo Foto: Almir Gadelha

Depois de entrar em luta corporal com um assaltante e ter a bicicleta roubada no Bairro Passaré, em Fortaleza, o leiteiro Luiz Carlos Bezerra, 59 anos, recebeu uma doação de um amigo que trabalha com reciclagem para ajudar na compra de um novo transporte. O amigo havia juntado R$ 20 em moedas e as deu ao ciclista neste domingo (15). A vítima do assalto e o autor da doação são amigos há 20 anos e moram na mesma rua.

“Cheguei brincando com ele falando: 'Seu Luizinho, vou pegar sua bicicleta pra ir lá na minha mãe tomar um café'. Aí ele disse: 'não tenho mais bicicleta não, fui roubado'. Eu levei na brincadeira. Quando ele mostrou a cara dele vi o murro que o cara deu chega o sangue subiu à cabeça”, conta o amigo Raimundo da Silva, de 38 anos.

Silva trabalha com reciclagem e vinha juntando moedas com o que sobrava do salário semanal de cerca de R$ 250. Ao saber do caso de Bezerra, imediatamente catou as economias e foi até o amigo.

“Ele me ajuda e eu ajudo ele. Como ele tá precisando da bicicleta, que era o ganha-pão dele de deixar e buscar o leite, pegar as meninas. Aí eu tava com umas moedinhas em casa e trouxe. Não era muito, mas eu trouxe de coração”, manifesta Raimundo da Silva.

Leiteiro teve bicicleta roubada e recebeu doação de amigo em moedas para ajudar a comprar novo veículo Foto: Almir Gadelha

A bicicleta é o principal meio de locomoção de Bezerra, que é leiteiro e também utilizava o veículo para fazer a entrega do produto.

A vítima do assalto estava indo buscar a neta na escola e passava de bicicleta pela Rua das Carnaúbas quando foi abordado pelo assaltante. O suspeito puxou o veículo de Bezerra, derrubando o ciclista. Os dois entraram em luta corporal e o senhor de 59 anos acabou sofrendo socos e arranhões. O caso ocorreu na última quarta-feira (11) e foi gravado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial.

O leiteiro ficou com um corte no rosto, o queixo inchado e o joelho com escoriações.

“Mal eu abria a boca quando ia comer, mas graças a Deus já tô bem melhor”, externa Bezerra.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura o caso e ressaltou a importância de a vítima registrar um Boletim de Ocorrência. Até esta manhã, Bezerra ainda não havia registrado quaixa na delegacia.

Veja como foi a ação: