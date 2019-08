Ciclista morre atropelado por ônibus na BR-222 em Caucaia; atropelador foge do local

Um ciclista morreu atropelado na manhã desta segunda-feira (12) no km 5 da BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas informaram no local do ocorrido que um ônibus atingiu o homem quando ele trafegava na bicicleta. Logo após o atropelamento, o motorista fugiu, conforme os relatos.

O acidente aconteceu no sentido Fortaleza-Caucaia e uma das faixas ficou bloqueada. Segundo testemunhas, o ônibus seguia para a região do Pecém e outro ciclista que passava pelo local na hora do acidente por pouco não foi atingido.

Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada para fazer a retirada do corpo. Não há informações sobre a identidade da vítima.