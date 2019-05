Ciclista levando mulher, bebê e criança colide com moto ao tentar fazer conversão; veja vídeo

Um ciclista levando uma mulher, um bebê de colo e uma criança na bicicleta colidiu com um motociclista ao tentar fazer uma conversão na Avenida Francisco Sá,no Bairro Barra do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 21h desta quarta-feira (22) e foi registrado em vídeo.

As imagens captadas pela câmera de um sistema de monitoramento mostram que, com a colisão, o motociclista é arremessado a alguns metros, fica desacordado e, depois de alguns instantes, faz alguns movimentos com a cabeça.

A mulher, que caiu com uma criança de colo, levanta-se segurando o bebê e vai ao encontro do ciclista. A outra criança, de 4 anos, também é jogada para longe, mas logo se ergue, aparentemente sem ferimentos graves, e vai até o condutor da bicicleta, que fica caído na pista. A mulher então tira o menino do meio da rua e vai para a calçada.

O Sistema Verdes Mares conversou na manhã desta quinta-feira (23) com um dos vizinhos da família que estava na bicicleta. De acordo com o vendedor José Soares, provavelmente a família estava voltando da casa da mãe da mulher que estava na bicicleta, segurando o bebê que, segundo ele, tem entre 4 e 6 meses.

Os quatro acidentados que estavam na biciclieta não estavam em casa.

O vizinho viu as imagens e disse ter ficado chocado. "Eu conheço a criança, a gente vive brincando. E quando acontece algo com quem a gente conhece, abala o coração", comentou.

No momento da colisão, a via estava com um fluxo médio de veículos e muitas pessoas pararam para ajudar no socorro às vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente e nem para onde elas foram levadas após o acidente.