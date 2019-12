O assalto a um homem que utilizava sua bicicleta para fazer entregas de leite no Bairro Passaré, em Fortaleza, sensibilizou um grupo de amigos que fez a doação de um novo transporte a Luiz Carlos Bezerra, 59, nesta segunda-feira (16). Seu Luizinho, como é conhecido, também ganhou acessórios de ciclismo e uma cesta natalina dos voluntários.

Quem esteve na casa do leiteiro foi o juiz Daniel Pessoa, responsável pela entrega do material. “Nos sentimos comovidos com essa história que poderia ter acabado de uma maneira trágica, mas que acaba aqui de uma maneira feliz”, ressaltou. Luiz, que ainda apresenta arranhões da luta corporal quando reagiu ao assalto, ficou emocionado com a atitude. “Eu não consegui ganhar dele, mas Deus ajuda a gente”, disse ao receber a bicicleta.

Grupo ficou sensibilizado com a história de Seu Luizinho Almir Gadelha

Ele estava indo buscar a neta na escola quando um homem o empurrou da bicicleta e começou a agredi-lo, na Rua das Carnaúbas, no Bairro Passaré, na última quarta-feira (11). Maria Aurimar Bezerra, esposa de Luiz, lembra que achou estranha a demora do esposo e que foi à procura dele e da neta. “Eu senti tristeza em ver ele daquele jeito. Fiquei preocupada e fui atrás da menina”, conta. Desde o assalto, Luiz faz as entregas de leite à pé.

Raimundo da Silva, que trabalha com reciclagem, havia se solidarizado com a história do amigo e resolveu ajudá-lo com R$ 20. “Resolvi ajudar o Luizinho para comprar a bicicletinha do leite”. Com a ação, não foram necessárias outras arrecadações e o leiteiro já inaugurou a nova bicicleta.