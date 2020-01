Chuvas intensas devem chegar ao litoral cearense na última semana de janeiro e início de fevereiro

Ainda em meados do primeiro mês do ano, crescem as expectativas para a quadra chuvosa. Segundo análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas no litoral do Ceará devem se intensificar durante a última semana de janeiro e os 20 primeiros dias de fevereiro. A previsão foi divulgada durante uma coletiva de imprensa com o Comitê de Ações para a Quadra Chuvosa, nesta terça-feira (14).

“Na bacia do Atlântico, temos esse aquecimento mais ao sul, o que indica um posicionamento da Zona de Convergência Intertropical mais próxima ao litoral, daí a preocupação com eventos extremos até fevereiro”, ressalta Eduardo Martins, presidente da Funceme.

Segundo ele, em dezembro do ano passado, foram registrados 39 milímetros (mm) de precipitação no posto pluviométrico de Fortaleza. Em janeiro, já foram observados 109 mm. “Isso é um pouco acima da média do posto. Dá um indicativo de que, nessa condição favorável de chuvas em fevereiro, o trimestre deve ficar acima da média”, explica. O prognóstico da quadra chuvosa de fevereiro até maio deve ser divulgado no dia 21 deste mês.

As ações preventivas para o período de chuvas deste ano tiveram início em agosto de 2019, conforme o coordenador Especial de Articulação das Secretarias Regionais, Renato Lima. Entre as intervenções, destacam-se limpeza de bocas de lobo e recursos hídricos, como canais e lagoas.

O coordenador informou que o nível da barragem do Rio Cocó está sendo monitorado. Foi elaborado, ainda, um Plano de Contingência para o período, que inclui o diagnóstico de possíveis áreas inundáveis, com avaliação predial, e distribuição de redes, lonas e cestas básicas. Também será oferecido o suporte de equipamentos públicos caso surja a necessidade de abrigamentos temporários.

“Nós estamos nos preparando para intensificar essas ações para desobstruir a rede de drenagem urbana na cidade, e a intervenção em 156 canais e lagoas na cidade para reduzir o impacto das chuvas”, afirma. O processo começou a ser intensificado em janeiro.