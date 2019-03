Chuvas devem continuar nesta quinta-feira em Fortaleza, prevê Funceme

Após as intensas chuvas registradas na manhã e na noite de quarta-feira (13), as precipitações devem continuar na Capital durante esta quinta-feira (14). A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o órgão, choveu 48,8 milímetros das 7h de ontem até as 7h de hoje. O litoral cearense, e não apenas Fortaleza, tem registrado os maiores acumulados nas últimas semanas.

Mas em outras regiões do Ceará também deve chover nas próximas horas. "A gente deve manter o padrão nublado com eventos de chuva ao longo do dia aqui em Fortaleza. E tem chuva no interior do Estado", ressaltou a meteorologista da Funceme Meiry Sakamoto.

É o caso, segundo ela, do Cariri e do Sertão Central. "A previsão para essas regiões é um pouco parecida com Fortaleza: nublado com eventos de chuva. No entanto, os maiores volumes de chuva deverão ser observados na faixa litorânea", reforçou.

Desde o mês de fevereiro, o padrão observado e as tendências mostram que a chuva está se concentrando principalmente no Centro-Norte do Ceará, segundo a Funceme. "Paracuru e Paraipaba já alcançaram próximo a 300 milímetros acumulados e, por outro lado, a Região dos Inhamus e Cariri estão com o volume bem reduzido", disse Meiry Sakamoto.

Amontada e RMF concentram os maiores volumes

Paraipaba, inclusive, registrou um dos maiores volumes das últimas 24 horas, com 60,4 milímetros. O destaque, entretanto, foi Amontada, com 122 mm, seguido de Horizionte (65 mm), Bela Cruz (63 mm), e Caucaia (62 mm). No período, choveu em pelo menos 96 cidades do Ceará.

Os maiores acumulados de chuva no Estado, segundo o balanço da Funceme das 8h50 foram: