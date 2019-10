Chuvas devem banhar litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité nesta sexta-feira, diz Funceme

As chuvas devem voltar a banhar o Ceará nesta sexta-feira (11) de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada nesta quinta-feira (10).

Durante a noite de quinta, o sul do estado registrou precipitações na cidade de Juazeiro do Norte e Barbalha. A Funceme havia previsto ocorrência de chuvas passageiras com intensidade entre fraca e moderada para a região.

Nesta sexta-feira (11), o Cariri segue com condições de chuva da mesma forma que as macrorregiões do Maciço de Baturité, Sertão Central e os litorais de Fortaleza e do Pecém.