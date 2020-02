Chuvas causam alagamentos em trilhas do Parque do Cocó 

Quem escolheu fazer caminhadas na Trilha do Rio e a Trilha Principal do Parque do Cocó, neste domingo (2), precisou enfrentar a água empoçada no mangue. Apesar dos obstáculos criados pelas precipitações, a população afirma ter consciência que o espaço é o local natural da passagem de córregos. Ao mesmo tempo, alguns usuários do espaço temem a ocorrência de acidentes, como quedas em áreas molhadas.

A fonoaudióloga Renata Mota, 49, caminha há anos no Parque do Cocó. Costuma percorrer até 6 km. Em dias de chuva, a preocupação é ainda maior com o trajeto. Para ajudar no equilíbrio e evitar derrapagens nas poças de água, Renata utiliza um bastão nórdico. “A gente não pode fazer muita coisa, é o caminho natural da água. É preciso mais atenção dos usuários do Parque do Cocó para evitar acidentes”, diz.

O médico Henrique Mota, 48, alerta também para o uso adequado de tênis. “O Parque muda completamente com a chuva. É até divertido. Agora, claro, que precisa de equipamento adequado para caminhar. Eu faço até 20 km no fim de semana. O principal instrumento de segurança é o tênis. Não é tênis de academia que serve numa situação dessa. É preciso de calçados com solados especiais. Também é preciso lembrar que o sol, mesmo com tempo fechado, emite radiação. Não podemos esquecer do protetor solar”.

Quem também foi pego de surpresa com as áreas inundadas foi o paulista David Pedais. De férias em Fortaleza, ele foi com a esposa e filho caminhar cedo no Parque do Cocó. Nas trilhas, o desafio de desatolar o carrinho que carrega o filho. “Com o carrinho foi complicado. Segurava o carrinho com a mão e o bebê com a outra. Estou bem suado, não foi fácil chegar aqui. Apesar de tudo, é uma área bacana dentro da capital, com toda qualidade de uma área preservada”, define o turista.



Usuários do Parque usam até bastões para manter o equilíbrio no meio de áreas alagadas Foto: João Lima Neto

Mas há quem fez do espaço uma diversão. O marceneiro Geraldo Ferreira comemorou o aniversário do neto Mateus Rodrigues, de seis anos, com um passeio pela trilha. Ao ver uma poça de água, o garoto não hesitou e pulou dentro. “É um momento importante para os pequenos. Aqui, eles conhecem natureza de perto e conhecem como toda a vida começa. A água limpa, não tem que ter medo”, comenta Geraldo Ferreira.

No Parque do Cocó, aos domingos, uma equipe privada de socorristas é responsável por realizar atendimentos aos usuários em caso de acidentes. Não foi registrado nenhuma ocorrência neste final de semana. A área de quadras e o espaço verde no entorno do Anfiteatro não sofrem com problemas causadas pelas chuvas.



A reportagem entrou em contato com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), mas, até a publicação desta matéria, não houve resposta sobre o que deverá ser feito quanto ao uso do Parque neste período de chuvas.