A manhã desta quarta-feira (27) começou com muita chuva em Fortaleza. Com isso, muitas ruas e avenidas já registram alagamentos, causando transtornos para a população. Na Capital, as precipitações iniciaram por volta das 7h43.

Rua Pedro Pereira com Rua General Sampaio, no Centro Marina Alves

No Bairro Aerolândia, ruas voltaram a ficar alagadas com a chuva desta manhã:

Veja como ficou a situação da Av. Raul Barbosa nessa galeria de vídeos:

Na Avenida Padre António Tomás, no Bairro Dionísio Torres, os postes de iluminação voltaram a acender por causa da chuva. E na Av. Santos Dumont, o tráfego logo ficou travado.

Túnel da Av. Santos Dumont VC Repórter

Nas avenidas Godofredo Maciel e Domingos Olímpio logo foram registrados congestionamentos. No bairro Parangaba, a chuva prejudicou o trânsito na avenida José Bastos, próximo à avenida Carneiro Mendonça. Houve também ponto de alagamento na Avenida Duque de Caxias, no Centro.

Avenida Domingos Olímpio em Fortaleza Darley Melo

Semáfotos apagados

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), há pelo menos 10 semáforos apagados na Capital:

Rua José Vilar com Av. Júlio Ventura Rua José Vilar com Rua João Carvalho Av. Imperador com Av. Domingos Olímpio Av. Domingos Olímpio com Av. Tristão Gonçalves Rua Barão do Rio Branco com Rua Meton de Alencar Rua Jacinto Matos com Av. Presidente Castelo Branco Rua Valdetário Mota com Av. Alberto Sá Av. Imperador com Rua Senador Alencar Av. Bernardo Manuel, próximo à Rua Elisa Baldo Av. Borges de Melo, próximo ao Sindiônibus

Contudo, o sinal do cruzamento da Av. Desembargador Moreira com Isaac Amaral também foi flagrado com problema.

Sinal apagado no início da Avenida Desembargador Moreira Sâmia Martins

Chuvas no Ceará

Segundo o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre a terça-feira (26) e esta quarta-feira (27), Tianguá foi o município com o maior registro de chuvas no Estado: 40 milímetros.

Ao todo, as precipitações ocorreram em mais de 50 municípios do Estado, de acordo com o relatório das Funceme.divulgado às 8h25.

O segundo maior registro foi em Frecheirinha com 34 milímetros. Houve ainda precipitações nas cidades de Ibiapina (39 milímetros) e Pentecoste (26 milímetros).

Previsão para quarta-feira (27):

Nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral Norte, Serra da Ibiapaba, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Previsão para quinta-feira (28):

Nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral Norte, Serra da Ibiapaba, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Previsão para sexta-feira (1º):