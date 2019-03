Chuva rápida deixa pontos de Fortaleza alagados

Fortaleza amanheceu ensolarada, mas no meio da manhã a chuva veio de forma rápida e intensa, deixando alguns pontos alagados.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ainda não divulgou o volume de chuva que caiu em Fortaleza nesta terça, mas a previsão do tempo atualizada nesta manhã e a indicação é de precipitações até quinta-feira.

Avenida Heráclito Graça pic.twitter.com/zc3R833nHS — Diário do Nordeste (@diarioonline) 26 de março de 2019

A Avenida Heráclito Graça, no Centro, via que sempre exige atenção na capital em dias de chuva, o nível da subiu um pouco em 15 minutos de chuva, segundo uma vendedora que trabalha em uma loja da rua, mas o suficiente para complicar o trajeto dos motoristas.

"Está inundada, parou de chover, mas continua alagada. Um celta ficou no prego e o para-choque ficou quebrado. Foi uma chuva de 15 minutos e foi suficiente para alagar tudo", disse a vendedora que prefere não se identificar.

Resultado da chuva no bairro Vila Manoel Sátiro pic.twitter.com/oejeQiXtGb — Diário do Nordeste (@diarioonline) 26 de março de 2019

No bairro Vila Manoel Sátiro, a precipitação alagou ruas do bairro de uma calçada a outra. "Não pode chover, se chover fica esse alagamento. Se tiver chuva tem água dentro das casas", diz a moradora Lucyhellem Dias.

Engarrafamento no túnel da Avenida Santos Dumont pic.twitter.com/yyqbGyBHyo — Diário do Nordeste (@diarioonline) 26 de março de 2019

Por volta das 11 horas, a Santos Dumont apresentava engarrafamento debaixo de chuva.

Forte chuva cai sobre Fortaleza na manhã desta terça-feira (26). Cidade 2000 nas imagens pic.twitter.com/1mg2zF9Orv — Diário do Nordeste (@diarioonline) 26 de março de 2019

Os carros tiveram de atravessar poças de água em diversas ruas do Bairro Cidade dos Funcionários como mostra o vídeo acima.

Homem recolhe placas de veículos que caíram por conta dos alagamentos. Alagamento na Avenida Raul Barbosa próximo a Avenida Desembargador Moreira e Pontes Vieira. Avenida Heráclito Graça no Bairro Centro de Fortaleza. Trânsito congestionado na Avenida Heráclito Graça.



Previsão indica mais chuva

A previsão do tempo atualizada pela Funceme na manhã para esta terça e os próximos dois dias indica chuvas em determinadas áreas do Ceará.

Para esta terça, o estado terá nebulosidade variável com chuvas isoladas, com precipitações de 20% até 50% da área, na Serra da Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva (precipitações de 5% a 20% da área).

"Apesar de o cenário indicar redução das chuvas, os meteorologistas da Funceme apontam que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverá seguir atuando no norte do Nordeste no decorrer da semana. Além disso, há um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) em formação sobre o Atlântico Sul, que poderá influenciar na ocorrência de algumas precipitações ao longo dos próximos dias", diz a Funceme.

Para quarta, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea. Nas demais áreas, nebulosidade variável com eventos de chuva.

Já para quinta-feira (28), a tendência é de nebulosidade variável com chuva isolada na faixa litorânea. Já nas demais áreas, nebulosidade variável com eventos de chuva.