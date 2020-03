Chuva rápida deixa pontos da Grande Fortaleza alagados

A Região Metropolitana de Fortaleza amanheceu com sol mas, no decorrer da manhã, houve registros de chuvas de forma rápida e intensa. Como resultado, ruas e avenidas ficaram alagadas. Em Caucaia, no bairro Jurema, os motoristas tiveram dificuldades para trafegar pela Avenida Dom Almeida Lustosa. Já na Capital, algumas ruas do Centro, como as Ruas Tristão Gonçalves, Senador Pompeu e São Paulo, ficaram alagadas.

A água acumulada também ocasionou trânsito lento na Avenida Abolição sentido Mucuripe-Centro, bem como na Avenida Raul Barbosa, no cruzamento com a Rua Coronel Gonçalo. No terminal de ônibus do Bairro Antônio Bezerra, um bueiro entupiu e a água invadiu a área de embarque e desembarque de passageiros. Procurada para dar um posicionamento sobre o problema, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) não respondeu até a publicação.

Precipitações na Região Metropolitana

As fortes e rápidas precipitações atingiram principalmente o litoral iniciando em Cascavel e atingindo outros municípios como Pindoretama, Aquiraz, Eusébio, Maracanaú e Caucaia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado com pancadas de chuva pela manhã, tarde e noite para esta quarta-feira como também para quinta-feira (5). A máxima vai chegar a 31ºC e a mínima 23ºC.

Chuvas no Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em, pelo menos, 81 municípios entre as 7h desta terça (3) e as 7h desta quarta (4). Os dados serão atualizados no decorrer do dia. A cidade de Independência, no Sertão dos Crateús, computou 70 milímetros. Em seguida aparecem Brejo Santo (66,4 milímetros) e Granja (49 milímetros).

Segundo o órgão, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações neste período do ano, mantém-se próximo ao norte do Ceará. Além dela, um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cujo centro está a leste da região Nordeste e bordas sobre o Estado, pode favorecer a formação de áreas de instabilidade e, consequentemente, chuvas.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Independência (Posto: Logradouro) : 70.0 mm Brejo Santo (Posto: Poco Do Pau) : 66.4 mm Granja (Posto: Tiaia De Baixo) : 49.0 mm General Sampaio (Posto: General Sampaio) : 42.0 mm Milagres (Posto: Sitio Saco) : 38.0 mm Irauçuba (Posto: Jua) : 36.2 mm Independência (Posto: Faz.realeza) : 36.0 mm Tauá (Posto: Taua) : 32.7 mm Crateús (Posto: Ibiapaba) : 32.0 mm Tauá (Posto: Ac. Varzea Do Boi) : 31.0 mm

Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (4):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Quinta-feira (5):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Sexta-feira (6):