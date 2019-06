Chuva forte e ventos de 32km/h atingem Fortaleza na noite desta terça-feira

Chuva forte e ventos de 32km/h atingiram Fortaleza na noite desta terça-feira (11), segundo registro do site de meteorologia Climatempo.

As precipitações têm grau de severidade considerado perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, conforme o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para esta quarta-feira (12) é de céu nublado com eventos de chuva no centro-norte e nebulosidade variável no sul do Estado.