Chuva em Fortaleza: canal do bairro Jardim América transborda e chega a garagens de casas

O canal do Bairro Jardim América, em Fortaleza, transbordou, alagou ruas e chegou a garagens das casas, segundo moradores. Por volta das 7h desta quinta-feira (4), o canal transbordou com as fortes chuvas.

"Alagou tudo, até aqui em casa entrou água na garagem. O canal transbordou mesmo. Três motos e quatro carros ficaram parados dentro da água aqui", disse o morador Tiago Bezerra.

Alguns moradores do entorno do Canal já tomaram medidas com medo das fortes chuvas nos anos anteriores, mas mesmo assim foram apanhados de surpresa. "Moro há 20 anos aqui e todo ano de inverno é forte, mas já tinha uns três anos que não chovia assim. Foi muita chuva. Só não entrou na minha casa porque eu me preveni, coloquei um batente. É horrível, a gente fica preso dentro de casa", disse a idosa e aposentada Meire Moura.

Funceme

De acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registradas precipitações em quatro postos pluviométricos na Capital: Pici (83,2 mm), Castelão (71,8 mm), Água Fria (70,4 mm) e Messejana (54,2 mm), de acordo com balanço de 12h15.