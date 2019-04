Chuva de ofertas

Com a aproximação da Semana Santa, as famílias se movimentam para momentos festivos e de confraternização. Nessa preparação, nada melhor do que adquirir produtos de qualidade, por preços promocionais. Com esse pensamento, os Mercadinhos São Luiz promovem o Festival de Ofertas, que começa hoje (11) e vai até o dia 14 (domingo). A promoção é válida em todas as lojas da Rede São Luiz, com exceção das lojas do Mercadão Crato e Fortaleza, e Mini Mercadinhos. O Festival contempla diversas seções, como as de limpeza, perfumaria, bebidas, carnes, laticínios, conservas e entre outras, inclusive produtos que são consumidos durante o período pascal.

“Queremos que a necessidade de cada cliente seja atendida e que todos possam aproveitar as ofertas. Vale destacar que, além dos produtos da lâmina promocional, temos muitos outros produtos de Páscoa também em oferta, como vinhos e bacalhau, pra quem gosta de praticidade, temos bacalhau dessalgado e congelado. Tudo isso no último final de semana antes do feriadão da Semana Santa, então, um bom motivo para o consumido antecipar suas compras", explica Liduína Azevedo, Gestora de Marketing Mercadinhos São Luiz.

VARIEDADE

Durante essa verdadeira "chuva" de preços baixos, os Mercadinhos São Luiz pretendem atender em suas lojas uma ampla gama de consumidores, desde chefs de cozinha e donas de casa até mães, pais e crianças. Como os clientes

da rede são pessoas que procuram praticidade, qualidade e novidade, a empresa tem apostado numa grande variedade de produtos, acompanhada de ofertas atrativas.

A Gestora de Marketing dos Mercadinhos São Luiz ressalta que a promoção não está atrelada a uma forma de pagamento específica. "Os produtos da promoção podem ser pagos de todas as formas aceitas pela loja, ou seja, não restringe a um determinado tipo de pagamento", explica.

Os produtos com preços promocionais do Festival de Ofertas estão sujeitos à disponibilidade de estoque, o que é um motivo a mais para o consumidor se programar para fazer suas compras. "Quem deseja garantir bons produtos com excelentes preços para a Semana Santa, não pode perder essa oportunidade", reforça Liduína Azevedo.

SERVIÇO

Festival de Ofertas dos Mercadinhos São Luiz de 11 a 14 de abril de 2019

Lojas participantes: todas as unidades da Rede, exceto Mini São Luiz, Mercadão Fortaleza e Crato.

Condições: superdescontos em itens de limpeza, perfumaria, bebidas, carnes, laticínios, conservas e entre outros. Não são feitas vendas no atacado, por isso podem ser limitadas as quantidades de produtos vendidos por cliente.

Validade das ofertas: de 11/4/2019 a 14/4/2019 ou enquanto durar o estoque, prevalecendo o que ocorrer primeiro.