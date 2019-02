Chuva banha o Ceará, forma pontos de alagamento e traz transtornos a moradores de Fortaleza e RMF

O Ceará amanheceu com chuva neste domingo (24). Em Fortaleza e na Região Metropolitana, a água provocou a formação de vários pontos de alagamento, invadiu casas e trouxe transtornos à população. Com uma precipitação constante desde o dia anterior, a maior chuva da Capital neste ano foi registrada entre as 7h de sábado (23) e as 7h desta manhã, com 120,3 milímetros, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O maior volume do período foi registrado em Pacatuba, com 121,3 mm. Também houve grandes acumulados em Maracanaú, com 119 mm, e em São Gonçalo do Amarante, com 125 mm, de acordo com o boletim da Funceme atualizado às 10h30. O volume foi o suficiente para causar uma série de alagamentos e inundações nestas cidades. Ao todo, choveu em pelo menos 1122 municípios no período, conforme o boletim das 15h.

Fortaleza

No Bairro São Cristóvão, o trecho da Av. Perimetral onde uma viatura do Corpo de Bombeiros ficou presa foi interditada a altura da entrada do Conjunto São Cristóvão. Na região, muitas famílias estão deixando suas casa carregando apenas as crianças e os animais. Os moradores da área acreditam que a inundação se deu após a barragem do Cocó romper e a água atingir o São Cristóvão I e São Cristóvão II.

Cerca de cinco mil famílias foram afetadas pelo alagamento das casas. O nível da água chega à altura da cintura de quem passa pela Av. Perimetral. Poucos carros conseguem passar pela via. Na maioria dos casos, os motoristas mudam a trajetória para não enfrentar a água.

Na Maraponga, o asfaltou cedeu e transformou um cruzamento numa "cachoeira".

Moradores da Maraponga temem pela estrutura das casas após o asfalto ceder Ricardo Mota

No Bairro Canindezinho, em Fortaleza, a água invadiu casas. Em um vídeo gravado por moradores é possível ver a chuva e uma correnteza muito forte na Rua José Maurício.

A água invadiu casas no bairro Canidezinho, em Fortaleza. Em um vídeo gravado por moradores é possível ver a chuva e uma correnteza muito forte na Rua José Maurício #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/BlKYpXGf98 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de fevereiro de 2019

Na casa de Francisco Clécio, no Caninindezinho, é possível ver que a água cobre parte de alguns móveis. "Todo ano acontece isso, mas dessa vez aconteceu pior porque invadiu todas as casas aqui. Acordei 2h da manhã com várias coisas boiando. Eu tive que tirar a irmã da minha epsosa que é especial durante a madrugada, atravessando essa água", relatou.

O Riacho Martinho transbordou e deixou a Rua Holanda, no Bairro Maraponga, intransitável, além de ter causado a queda de parte do asfalto. Um vídeo registrou o momento em que a água invadiu toda a pista. Moradores improvisaram um bloqueio com caixas de madeira em outro trecho da via, para evitar que os veículos passem pelo local.

Rios e canais transbordam. Na imagem, vemos a rua Holanda, no bairro Maraponga #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/aLxqG6yxWF — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de fevereiro de 2019

Na Rua Saquarema, no Conjunto Palmeiras, moradores tiveram dificuldades em transitar após o Rio Cocó transbordar. A via ficou completamente alagada e a água invadiu casas.

Defesa Civil regista 56 ocorrências

A Defesa Civil de Fortaleza registrou 56 ocorrências nesta manhã. Ao todo, foram 17 casos de alagamentos, um desabamento, cinco registros de riscos de desabamentos e 33 inundações. Em muitos bairros, moradores relataram prejuízos e transtornos.

Caucaia

Em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, a água da chuva também invadiu as casas, e a situação provocou transtornos aos moradores.





Seguidores do Diário do Nordeste enviaram registros, na manhã deste domingo (24), do bairro Picuí, em Caucaia pic.twitter.com/Utxjn19o44 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de fevereiro de 2019

Pelo menos cinco ruas do Bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, transformaram-se em "rios". Casas alagaram e moradores perderam móveis e eletrodomésticos.

Na Rua Santo Antônio, o nível da água das chuvas subiu rapidamente, chegando a quase um metro de altura. Os moradores acionaram a Defesa Civil do município.

O morador João Paulo mostra como ficou a sua casa,localizada na Rua Santo Antônio, durante a manhã deste domingo. Foto: Ricardo Mota

"A chuva começou 23h e a gente ficou preocupado. E, quando foi 2h e pouco, veio alagar tudo novamente. Foi tudo muito rápido. Agora é esperar e pedir a Deus para nos dar força seguir em frente. Não deu tempo da gente salvar o móveis porque foi tudo muito rápido. Perdemos praticamente tudo," disse o morador Joao Paulo.

Na Rua Princesa Isabel, no Bairro Conjunto Metropolitano, uma moradora enviou um vídeo no qual afirma não ter condições de sair de casa. "Estamos ilhados. Não temos como sair de casa, a água está passando da nossa cintura, os cachorrinhos estão em cima dos carro, eu coloquei meu filho em uma rede bem alta, porque a cama perdeu tudo. A tendencia é subir mais. Eu não sei o que fazer", relatou Eduarda Souza.

Previsão

Com menos intensidade, as chuvas devem continuar nesta segunda-feira (25), conforme prevê a Funceme. De acordo com o órgão, deve haver chuvas passageiras durnate o dia, concentradas entre a madrugada e a manhã no litoral. No Interior, também deve chover na madrugada e entre a tarde e a noite.



Na terça-feira (26), a previsão é de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões.

Guaramiranga amanhece com névoa Foto: Darlen Santiago

