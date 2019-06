Chuva alaga túnel, abre buraco e derruba árvores em Fortaleza

A chuva registrada na madrugada e manhã desta sexta-feira (14) alagou o túnel da Avenida Borges de Melo e derrubou pelo menos quatro árvores em Fortaleza. Um duplex desabou após uma cratera se abrir no cruzamento da Rua Santa Inês com a Rua Álvaro de Alencar, no Bairro Pirambu, e um carro caiu em um buraco, no Bairro Parquelândia. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram contabilizados 92 mm, das 7h de quinta-feira (13) às 7h desta sexta.

Uma moradora teve que improvisar um barco de isopor para poder sair de casa na Rua São Sebastião, no Bairro BoaVista, em Fortaleza.





"Toda chuva fica desse jeito a rua. Inverno intenso. Levar para o colégio tem que ser desse jeito. Eu já tenho faz tempo. Bem antigo. Sempre que chove eu uso ele como de balsa. Emprestava tirava as coisas de dentro de casa", disse a moradora.

No Bairro Parquelândia, na Rua Dom Lino, um carro caiu, no início desta manhã, em um buraco, que, segundo moradores, abriu após as intensas chuvas da madrugada. Um morador tentou sinalizar o local, mas o condutor do veículo não viu e o carro acabou caindo. "Quando foi às 5h da manhã eu coloquei uma caixa com plantas para avisar, mas a pessoa não viu e caiu dentro", disse o morador Geraldo Rico.

Ainda segundo Rico, ninguém ficou ferido. O acidente atrapalha o fluxo da via, que é considerada movimentada.

No começo da manhã desta sexta-feira (14) o túnel da Avenida Borges de Melo ficou alagado pela segunda vez no período de três dias de chuvas, e um carro ficou parado na via devido a problemas mecânicos. Os motoristas tiveram dificuldade para trafegar e precisaram desviar do trajeto. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi ao local e bloqueou o trecho da avenida nos dois sentidos. Por volta das 7h, o trânsito foi liberado, mas os agentes continuam no local para orientar o trânsito.

No Bairro Guararapes a árvore caída bloqueou a via impedindo o tráfego no local. Foto: Halisson Ferreira

Árvores caídas

Uma árvore caiu em cima de um carro estacionado na Avenida Senador Fernandes Távora, no Bairro Henrique Jorge. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a remoção dos galhos.

Na Rua Armando Oliveira, no Bairro Parquelândia, a via ficou bloqueada parcialmente após uma árvore cair. "É uma via de mão dupla, pegou mais da metade da rua", disse o morador Will Robson Moura.

No Bairro Conjunto Ceará, uma árvore também caiu bloqueando parte da Avenida C. Condutores que trafegam pelo Bairro Guararapes, na Rua Jornalista César Magalhães, também relataram que uma árvore caiu na via e impediu a passagem de carros.

Previsão é de chuva

De acordo com a Funceme, a previsão para esta sexta é de tempo nublado com eventos de chuva no Centro-Norte. No Sul, há possibilidade de chuva. Já para o sábado (15) há possibilidade de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na região jaguaribana. No domingo (16), as chances de chuva se repetem no Litoral, Baturité e Jaguaribe. Nas demais áreas, nebulosidade variável.