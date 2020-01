Chuva alaga diversos pontos em ruas e avenidas de Fortaleza, no fim da manhã desta terça (14)

Ruas e avenidas de Fortalezas ficaram alagadas com a chuva do fim da manhã desta terça-feira (14). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão até o fim da semana, é de pancadas de chuva recorrentes, com temperaturas entre 25° e 32° graus.

O cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomás com a Desembargador Moreira ficou alagado e dificultou o trânsito para os motoristas. Outros pontos de alagamento foram registrados na rua Joaquim Nabuco, no Bairro Aldeota.

No Bairro Sapiranga, moradores temem que a água invada residências. “A rua São João del Rei, aqui na Sapiranga, ficou completamente alagada em menos de 10 minutos de chuva. Toda vez que chove, alaga”, conta a moradora Waleska Silva.

Motorista dobram a atenção por conta dos pontos de alagamento em Fortaleza José Leomar

Atuação da da Zona de Convergência e Brisa Marítima

Fortaleza e Região Metropolitana, áreas que estavam sob previsão de chuva isolada conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), receberam precipitações na manhã desta terça-feira (14) associadas, além da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), à formação de uma linha de instabilidade, que vem colaborando para precipitações desde as primeiras horas da manhã, quando foram observados acumulados nos municípios a leste da Capital.

Chuva alagou vias no bairro Aerolândia. Foto: Helene Santos

De acordo ainda com a Funceme, a linha de instabilidade se apresenta como uma extensa faixa contínua de nuvens, relativamente estreita, que pode ocasionar chuva e, ainda, estar associada à brisa marítima.

No Ceará

De acordo com o balanço diário da Funceme choveu em pelo menos 36 municípios, entre às 7h da segunda-feira (13) e às 7 horas desta terça-feira (14). Os maiores acumulados foram nos municípios de Acaraú (23,0 mm), Granja (22,0 mm), Ocara (16,2 mm) e Itapipoca (15,8 mm).