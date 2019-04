Choveu em 90 municípios do Ceará neste sábado; Crateús registrou o maior volume

Choveu em 90 municípios cearenses neste sábado (6), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior chuva foi registrada em Crateús, região dos Inhamuns, com 70 milímetros. Seguida de Iracema, onde choveu 60 milímetros.

Além disso, ocorreram chuvas de maior volume em Novo Oriente (52.5 mm); Crato (48.0 mm); Granja (47.7 mm); Saboeiro (43.0 mm); Independência (42.0 mm); Orós (41.0 mm); Jaguaruana (40.0 mm).

Previsão do tempo

A Funceme prevê nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. No domingo (7), eventos de chuva também podem atingir a Região Jaguaribana. Para as demais áreas, a previsão é de chuvas isoladas.

As imagens de satélite mostram que há nuvens sobre o Ceará por causa da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está posicionada próximo ao norte do Nordeste brasileiro, e influencia a ocorrência das chuvas.

Em Fortaleza, o sábado amanheceu ensolarado, mas ao decorrer do dia houve nebulosidade. Segundo a Funceme, até esta tarde choveu apenas 2 milímetros na Capital. As temperaturas devem variar entre mínima de 23º e máxima de 32º no fim de semana em Fortaleza, conforme a Funceme.