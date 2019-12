Chove em pelo menos 15 municípios do Ceará nesta terça-feira (31), segundo a Funceme

Choveu em pelo menos 15 municípios do Ceará, entre 7h da segunda-feira (30) e 7h desta terça-feira (31), segundo o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores índices de chuva foram regitrados no município de Graça, com 58 milímetros e nas cidades metropolitanas de São Gonçalo do Amarante e Itaitinga, com 39 e 37 milímetros, respectivamente.

O nível de chuvas registrado em Fortaleza foi de 15 milímetros. Para os interessados em passar a virada para 2020 na festa do Aterro da Praia de Iracema, a previsão da Funceme é de possibilidade de chuva na madrugada e no o início da manhã do dia 1°.

Em todo o Ceará, a tendência é de nebulosidade e chuvas para os próximos dias. Ainda segundo a previsão da Funceme, as temperaturas médias em todo o Estado, para a quinta (2) e sexta-feira (3), serão de 38° como máxima e de 18° como mínima.

Cidades com chuva neste terça-feira (31):