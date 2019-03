Chove em Fortaleza durante toda a madrugada e manhã de sábado (9)

As chuvas se concentraram no litoral do Estado e na Região Jaguaribana entre as 7h da sexta-feira (8) e as 7h deste sábado (9). Em Fortaleza, as precipitações começaram ainda à noite, atravessaram a madrugada e atingem toda a cidade nesta manhã.

Apesar da chuva constante, não há registro de grandes alagamentos até o momento. O registro parcial das Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), das 8h10, mostra que a capital teve o maior acumulado registrado em Messejana, com 39,6 milímetros.

No cruzamento da avenida Desembargador Moreira com Pontes Vieira, por exemplo, pedestres passavam pelo local com dificuldades, mas o trânsito fluiu sem muitas complicações.

No período, choveu em pelo menos 42 municípios do Ceará. Itaiçaba e Aquiraz tiveram as maiores precipitações, conforme a Funceme, com 57,5 mm e 57 mm, respectivamente.

A previsão para o sábado, conforme a Funceme, é de nebulosidade variável com chuvas isoladas no sul do estado. No centro-norte, há possibilidade de chuva.

Veja as 10 cidades onde mais choveu no Ceará: