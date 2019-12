As famílias que optaram por levar as crianças para um passeio matinal, no Parque do Cocó, neste domingo (22) foram surpreendidas com a chegada do Papai Noel carregando seu cajado em um monociclo.

O Papai Noel ecológico é uma iniciativa do Projeto Viva o Parque que, tem como objetivo aproximar a população da natureza por meio de atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação, realizadas em áreas de Unidades de Conservação Estaduais.

Segundo o titular da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, a proposta de levar ao Parque, a figura do Papai Noel ecológico, tem a intenção de mudar hábitos para melhorar o planeta. "A ideia é praticar atividades com menor quantidade de gases com efeito estufa, combustíveis fósseis e utilizar mais recursos naturais", afirma o secretário.

Crianças e adultos pararam as atividades para receber o Papai Noel Foto: Zilda Queiroz

Além de manter o equilíbrio sobre o transporte de uma roda, o bom velhinho desempenhou seu papel com muita desenvoltura ao receber as crianças para a entrega de brindes.

Antes da chegada do Papai Noel, a garotada participou de brincadeiras recreativas, distribuição de pipoca e algodão-doce. A atração musical que animou o público ficou por conta de Dudeco e sua turma.

A programação especial celebra os 3 anos do Projeto Viva o Parque no Cocó. Atualmente, o Projeto Viva o Parque funciona simultaneamente no Cocó, Parque Estadual Botânico, Floresta do Curió, todos os domingos

No Parque Estadual do Cocó, a programação com atividades diversas para todas as idades, funciona todos os domingos de 7h às 12h.