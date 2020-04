Chá de fraldas por "drive-thru": grávida recebe surpresa de amigos em Fortaleza; fotos

A pandemia causada pelo novo coronavírus adiou sonhos e planos, e quase cancelou o chá de fraldas do primeiro filho da fonoaudióloga Karla Oliveira Lima, 29. Por imposição do isolamento social, a festa tradicional planejada por ela não aconteceu - mas foi substituída por uma versão "drive-thru", organizada por um casal de amigos, Hudson Meneses e Bruna Clementino, e pela irmã da gestante, Karen Oliveira.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver a surpresa de Karla quando saiu de casa e se deparou com a festa improvisada. “Até hoje estou emocionada. São anjos que Deus colocou na minha vida em forma de amigos”, declara. Os convidados estavam enfileirados em seus carros na rua, buzinando e trazendo cartazes com mensagens de boas-vindas para o neném.

Na calçada, uma mesa com lembrancinhas e decorações antes planejadas por ela foram garantidas. A festa deveria ter ocorrido no dia 4 de abril, com o tema “Safari do Benício”, o qual os amigos reproduziram inclusive nas máscaras de proteção distribuídas para quem compareceu ao evento, nesse domingo (26).

Dentre os balões, as buzinas e as mensagens levadas pelos convidados, uma das que mais emocionou a gestante foi o cartaz de uma amiga que dizia para ela se sentir abraçada. “Por conta do isolamento, infelizmente, uma das coisas que mais me emocionou foi eu não poder abraçar e agradecer pelo que eu estava sentindo naquele momento. Tive que me contentar só com um ‘muito obrigada’. Mas se Deus quiser, a gente vai passar dessa fase e vou poder abraçar eles com o Benício no colo”, deseja.

A maior frustração de não conseguir fazer o chá foi deixar de comemorar a vida do filho com os amigos e familiares. “Queria fazer festa para o Benício antes mesmo de ele nascer, para ele se sentir acolhido e amado. Isso mexeu não só comigo e com minha família, mas com meus amigos também, ao ponto de eles fazerem isso”, diz Karla. Para ela, o ato foi uma grande demonstração de respeito e carinho de todos os participantes, o que vai fazê-la guardar o momento na memória para sempre.

As preocupações sobre as boas-vindas de Benício agora não existem mais, pois Karla acredita que o neném tem certeza de que é amado. O menino deve nascer na segunda quinzena de maio. “Esse filho está vindo para proporcionar alegria a todos que o cercam. O próprio nome dele já diz, o bem está vindo aí”.