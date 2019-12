Centro Universitário Cearense é destaque em avaliação do MEC

O MEC publicou em seu site oficial a listagem das melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil. Das 53 instituições avaliadas no Ceará, o Centro Universitário Christus (Unichristus) se consolidou como o melhor do estado entre as particulares, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade do MEC.

Quando avaliados somente os cursos de graduação, o Centro Universitário Christus (Unichristus) fica à frente, inclusive, das universidades públicas, como a Universidade Federal do Ceará (UFC). Com conceito médio de graduação 3,48 - a Instituição de Ensino Superior Unichristus garante também o terceiro lugar do Nordeste dentre os Centros Universitários.

O IGC é o indicador do Ministério da Educação que avalia a qualidade das Instituições de Educação Superior. Esse indicativo de qualidade é composto pelas médias dos últimos três anos dos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC) com base no Enade, pela média dos últimos três anos dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino.

Mais informações podem ser consultadas no site: https://unichristus.edu.br/