Centro de compras, vantagens e lazer

A força do comércio no Ceará não se resume à capital Fortaleza. Graças à dinâmica da economia, oportunidades têm surgido em outras regiões do Estado, como o Vale do Caju, formado por 11 cidades e uma população de aproximadamente 600 mil pessoas. Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, o Vale do Caju tem cidades com algumas das mais elevadas participações no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, muito em função das indústrias instaladas na localidade. Com o intuito de aproveitar esse potencial econômico, gerar emprego, renda e ampliar a oferta de produtos e serviços para a população dessas cidades, o Viramar Shopping está sendo construído, em Pacajus.

“O Viramar Shopping vai atender a uma população que atualmente precisa se deslocar por 50 km até Fortaleza para comprar em grandes lojas, para se divertir em cinemas ou ter outras opções de entretenimento que, a partir do ano que vem, serão ofertadas no Viramar”, avalia o empresário Sabino Morais, proprietário do Viramar Shopping.

Com investimento de R$ 60 milhões, o centro comercial terá 16.192 m² de Área Bruta Locável (ABL) e mais de 180 lojas – oito megalojas de 180 m², quatro âncoras e 23 lojas de conveniência –, além de quatro salas de cinema, praça de alimentação com vista panorâmica, centro de eventos e estacionamento para 4.500 veículos.

Em termos de infraestrutura, o Viramar Shopping terá o diferencial de ser equipado com fibra ótica, com internet de última geração, por meio de uma parceria com a empresa InfoLink.

Empreendimento deve gerar 2.600 empregos e terá estacionamento com capacidade para 4.500 veículos. Divulgação

Lojistas

Para os lojistas que investirem no Viramar Shopping, um dos diferenciais será a isenção do pagamento de ISS (Imposto Sobre Serviço), de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e de taxas municipais, prevista na Lei N° 307/2013, estabelecida pela Prefeitura Municipal de Pacajus. Além disso, o centro comercial funcionará em um horário mais ampliado, em relação ao do Centro de Pacajus. "Os lojistas que investirem no Shopping vão estar em um empreendimento único, preparado para ser ampliado. Podemos receber os mais diversos segmentos do varejo, de moda praia, infantil, colégios, faculdades, serviços, supermercado etc. Toda a população da região vai querer passar o fim de semana num local onde possa se divertir com a familia, tendo segurança, conforto e boas opções culturais e esportivas", descreve Sabino Morais proprietário do Viramar Shopping.

As redes de fastfood Burger King e Bob’s, além do Loucos por Coxinha, são algumas das atrações confirmadas no emprendimento. No setor de serviços, haverá postos da Secretaria de Finanças do Município (Sefin), do Detran, entre outros. "O Shopping será climatizado e terá iluminação de led. Na prática, além do investimento na tecnologia mais utilizada do momento, isso quer dizer que o custo com energia elétrica será mais baixo, reduzindo o custo do condomínio para o lojista", detalha Sabino Morais.

Abertura

A previsão dos gestores é abrir as portas do Viramar Shopping para a população no dia 19 de março de 2020, Dia de São José, padroeiro do Estado do Ceará. A previsão é que o centro comercial – que faz parte de um projeto ainda maior, um Master Plan, que pretende criar um bairro planejado no entorno do centro comercial – gere cerca de 2.600 empregos diretos e indiretos.

O Viramar Shopping também terá como marca a sustentabilidade ambiental: o esgoto vai ser tratado, a matéria orgânica resultante desse processo vai adubar os jardins do empreendimento e a água será reutilizada no processo de refrigeração dos aparelhos de ar-condicionado. "Também iremos investir em energia solar. Teremos projetos para aproveitar esse importante recurso natural em nosso emprendimento", completa Sabino Morais.

Os empresários interessados em investir no empreendimento podem visitá-lo, em horário comercial, e ver o andamento das obras, por meio de contato com a equipe de vendas do shopping. "Estamos há quatro anos trabalhando na construção, que fica dentro de um lotemento, o Parque Dourado, bem localizado, nas proximidades da Rodovia BR-116. Confiamos no sucesso do empreendimento, tendo em vista que a economia brasileira está em recuperação e estamos trazendo para os empresários uma oportunidade com retorno praticamente garantido", comenta Sabino Morais.

Serviço

Shopping Center Viramar

Avenida Expedito Chaves Cavalcante, 13 – Pacajus, CE

Telefones: (85) 3278.3430 / 98811.0116/ 98971.7160

Facebook e Instagram: @viramarshopping