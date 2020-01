Centro Cirúrgico do IFJ 2 deve funcionar em fevereiro e duplicar atendimentos, diz prefeito

Na segunda semana de fevereiro deste ano a nova estrutura do Instituto Doutor José Frota (IJF 2), em Fortaleza, - referência em traumatologia - deve funcionar, conforme anunciou o prefeito Roberto Cláudio em coletiva nesta segunda-feira (27). Neste período, ajustes elétricos estão sendo realizados para que a obra seja concluída e, assim, a expectativa é que o IJF dobre sua capacidade cirúrgica.

As equipes médicas também devem ser mobilizadas para treinamento nesta fase antes da abertura do serviço, como acrescentou o prefeito. “Estamos com 130 leitos abertos, agora a outra etapa é (finalizar) o Centro Cirúrgico e a Sala de Observação. Estamos fazendo uns ajustes no sistema de eletricidade nos ares-condicionados e geradores porque é uma área do hospital que não pode parar”, acrescentou.

Além da construção da estrutura, novos profissionais como cirurgiões e anestesistas foram empossados para integrar a equipe médica do hospital. “Estamos imaginando que nas duas primeiras semanas de fevereiro a gente deve estar colocando para funcionar o Centro Cirúrgico e, com isso, vamos duplicar a capacidade cirúrgica do IFJ atual”, concluiu o prefeito.

Expansão

A nova unidade vai dispor de 664 leitos, sendo 30 em novas UTIs, além de nove novas salas de cirurgia e central de exames especializados. O IJF 2 terá 13.237m² de área construída, sendo interligado ao atual prédio do IJF por meio de passarelas.