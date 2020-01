Centenas de pessoas esperam em fila nas últimas horas de visitação de navio da Marinha, em Fortaleza

Uma fila formada por centenas de pessoas ainda esperava para visitar o navio Doca Multipropósito Bahia, no fim da tarde deste domingo (19), no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. O navio é a segunda maior embarcação da Marinha Brasileira e esteve aberto a visitação gratuita desde sábado (18). O navio estaria aberto até as 18h.

Segundo a Marinha do Brasil, somente no sábado o Doca Multipropósito recebeu mais de 7,8 mil pessoas, número que superou a última embarcação da Marinha também aberta ao público. Em novembro de 2019, o PMH Atlântico recebeu cerca de seis mil visitantes nos dois dias em que as pessoas puderam conhecê-lo. O número de visitantes do Doca Multipropósito no domingo ainda será contabilizado.

A grande procura pela embarcação neste sábado levou a organização a estender as visitas até as 22h.

Camila Lima

Neste domingo, quem ainda estava do lado de fora próximo à hora marcada para o fim das visitas reclamou pela possibilidade de não conseguir conhecer o navio. "Eu estava com a minha mãe de 74 anos numa fila de prioridade enorme. Vamos desistir e ir pra casa", conta a visitante Mara Freitas.

A Marinha, contudo, informa que, por volta das 16 horas, a dimensão da fila é analisada e dois marinheiros são posicionados no ponto máximo onde será possível receber visitas, dando a oportunidade para o máximo de pessoas possível. A Marinha salienta ainda que outras embarcações atracarão em breve em Fortaleza e também estarão disponíveis para visitação.

Quem conseguiu conhecer o navio pode ver toda a parte externa da embarcação e dois converses de voo, incluindo um helicóptero. O navio atracado vem do Rio de Janeiro integra a 3ª Fase da Operação Amazônia Azul-Mar Limpo é Vida!, que realiza o monitoramento das manchas de óleo que começaram a aparecer nas praias do litoral brasileiro no final de agosto.

O navio foi projeto para transportar tropas, veículos, helicópteros e munição. A embarcação tem 733 compartimentos, 168m de comprimento e 42m de altura. Além disso, tem um complexo hospitalar para atendimento médico-odontológico, com 500m² e 49 leitos.