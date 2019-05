Centec abre inscrições para 576 vagas em cursos gratuitos de informática básica e avançada

O Instituto Centec abrirá inscrições para 576 vagas em capacitações gratuitas de informática básica e avançada, em Fortaleza. Os cursos são uma parceria com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e a Universidade do Trabalho Digital (UTD).

As inscrições para os cursos básicos acontecem de 20 a 24 de maio e, para os avançados, de 27 a 31 de maio. Para se candidatar, é necessário ter 16 anos de idade ou mais, ser alfabetizado e ir à sede da UTD ou ao Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Centec portando originais e cópias de RG, CPF e comprovante de endereço.

Os interessados nos cursos avançados devem realizar um teste de seleção no dia 3 de junho, na sede da UTD. O resultado do exame será divulgado no 6 de junho.

As aulas terão início no dia 10 de junho e a carga horária será de duas horas por dia (manhã ou tarde), de segunda a sexta-feira. Elas serão realizadas no CVT (Rua Silva Jardim, 512, José Bonifácio) ou na UTD (Rua Major Facundo, 500, Centro - Prédio do Cine São Luiz), conforme escolha do estudante.

CURSOS NO CVT FORTALEZA

Cursos básicos:

- Informática básica (60h)

- Informática para o Mercado de Trabalho (120h): necessário teste de seleção

Cursos avançados:

- Arduíno Básico (120h): necessário teste de seleção

CURSOS NA UTD

Cursos básicos:

- Informática Básica (60h)

- Informática para o Mercado de Trabalho (120h): necessário teste de seleção

Cursos avançados:

- Suporte e Manutenção de Computadores (120h)

- Rede de Computadores (120h)

- Design Gráfico (120h)

- Web Design (120h)

- Introdução à Programação (60h)

- Linguagem de Programação PHP (120h)

SERVIÇO

Cursos gratuitos de informática em Fortaleza

CVT Fortaleza

Endereço: Rua Silva Jardim, 512, José Bonifácio

Telefone: (85) 3226-1843



UTD

Endereço: Rua Major Facundo, 500, Centro (Prédio do Cine São Luiz)

Telefone: (85) 3454-1257 / (85) 3454-1987