Cearenses criam plataforma de mapeamento da Covid-19 para auxiliar municípios 

Pesquisadores do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Tabuleiro do Norte lançaram, na última quarta-feira (22), uma plataforma digital de geolocalização com o propósito de centralizar e especificar dados sobre o avanço do novo coronavírus nos municípios. O Painel Covid-19 permite, por exemplo, o registro de cada caso por bairro ou distrito e por evolução do quadro de saúde. Limoeiro do Norte, Quixere, Erere e Fortim já aderiram ao sistema.

O Painel Covid-19, criado no Laboratório de Pesquisa, Inovação e Software (Lapis), dispõe dois tipos de acesso: um para a população em geral e outro para a gestão municipal. Os cidadãos podem acompanhar os dados quantitativos dos casos notificados por bairro e município, perfil dos pacientes confirmados, sintomas relatados e os testes que estão sendo realizados. As prefeituras têm acesso exclusivo ao georreferenciamento dos dados, monitoramento do isolamento dos pacientes e registros pessoais, como nome, idade, gênero.

"A ferramenta facilita o acompanhamento dos pacientes notificados e melhora a visão dos casos por meio de análises estatísticas”, explica a responsável pelo setor de Vigilância em Saúde de Limoeiro do Norte, Thalita Rimes. A plataforma, conforme o coordenador do projeto, Jarbas Vidal, não busca concorrer com outras ferramentas de contagem e monitoramento já disponibilizadas pelo Governo do Estado ou Prefeitura de Fortaleza. O uso é focado em complementar as informações já existentes, ajudando os municípios na informatização, inserção e armazenamento dos dados, integrando os casos estaduais. “A visão das ferramentas do governo é mais macro, então poderia utilizar as informações dos municípios para gerar dados do próprio estado de forma confiável”, afirma Vidal.

Para integrar a plataforma, os municípios devem solicitar acesso via e-mail (lapislab@ifce.edu.br). Na solicitação, é preciso informar o nome e endereço eletrônico do responsável pelo registro, assim como a lista dos bairros urbanos para cadastrar na plataforma. À medida que os casos notificados forem registrados no Painel Covid-19, automaticamente o sistema vai modelando as estatísticas e disponibilizando as informações em tempo real.

Conheça a plataforma