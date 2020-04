Cearense internada com coronavírus tem alta após 14 dias e reencontro com a família emociona

Diagnosticada com o novo coronavírus, a gerente de loja Izabel Krystiany de Oliveira, de 45 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (3), após 14 dias de internação.

A gerente de loja estava internada no hospital Leonardo Da Vinci, unidade de saúde requisitada pelo Governo do Estado do Ceará para atender pacientes com Covid-19. O reencontro emocionante de Izabel com a família foi registrado pela equipe de plantão do hospital e divulgado nas redes sociais.

Veja no vídeo abaixo:

Em casa e na companhia da família, Izabel Krystiany revela o drama vivido por ela e sua família nesse período e agradece a atenção e empenho dos profissionais da saúde na sua recuperação.

"Não é uma gripezinha. É uma doença letal que quase me tirou da minha família inteira", disse.

Ela ainda aproveitou o momento para agradecer os profissinaisque auxiliaram no momento de internação.

"Por isso, eu quero agradecer aos profissionais de saúde, porque eles são uns guerreiros. Não brinque, fique em casa, se cuide. Vamos transformar esse ano de pandemia num ano de amor, de solidariedade e de empatia", declara. ⠀