Ceará tem redução de 69% no número de acidentes nas rodovias estaduais durante o feriado de carnaval

O Ceará registrou redução de 69% no número de acidentes nas rodovias estaduais durante o feriadão de Carnaval. De acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE). A Operação Carnaval 2020 teve início na sexta-feira (21) e terminou nesta quarta-feira.

Entre as 18 horas da sexta-feira (21) às 6 horas desta quarta-feira (26), foram registrados 15 acidentes contra 49 no mesmo período do ano passado. Ao todo, 12.137 veículos foram abordados, neste ano, nos pontos de fiscalização.

Segundo a PRE, três motoristas foram detidos por dirigir embriagados. No ano passado foram cinco prisões. A redução foi de 40% nesse quesito. Foram lavrados 237 procedimentos administrativos contra motoristas nessa condição.

A pena para infração é gravíssima e prevê recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa. O número é 39% maior do que o registrado no Carnaval de 2019.

Para a Operação Carnaval 2020, foram empregadas 54 viaturas, 80 motocicletas e 24 guinchos, em 27 postos fixos de fiscalização, além de 40 etilômetros, utilizados para identificar motoristas dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas.