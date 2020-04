Ceará tem incidência de quase 143 mil raios nos três primeiros meses de 2020

Apenas nos três primeiros meses de 2020, foram registrados 142.909 raios no Ceará. A quantidade representa quase o dobro (92%) do que foi observado no mesmo trimestre de 2019, quando o Estado teve 74.394 descargas atmosféricas. O levantamento é feito pelo Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel, para auxiliar as equipes de atendimento de emergência antecipando eventuais problemas causados pelas chuvas.

O pico de descargas atmosféricas aconteceu dia 13 de fevereiro, com 8.158 raios. Apesar disso, o mês é o segundo com maior número de raios, sendo observados 89.900. Março segue sendo o mês com a maior quantidade desses eventos meteorológicos, pois foram registrados 53.009 raios. O apurado representa 37% do total do trimestre.

De acordo com o estudo feito pela distribuidora de energia, as cidades mais afetadas pelos raios foram Santa Quitéria (7.268), Granja (5.210), Sobral (4.499), Crateús (3.356) e Ipueiras (2.753).

A incidência coincide, muitas vezes, com locais que tiveram grande volume de chuvas no período. Santa Quitéria registrou 325.1 mm de chuva em março, mais de 50% a mais que a média do município. Já Granja, cidade do Norte do estado, choveu 71,8% a mais do que o esperado no mesmo mês, com 484.7 mm. A região Norte é a mais afetada pelos raios.

Confira cuidados recomendados pela Enel durante uma tempestade:

Dentro de casa



• Evitar o uso do celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada;

• Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

• Evitar consertos de instalações elétricas;

• Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Fora de casa

• Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

• Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.