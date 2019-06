Ceará tem dois novos casos prováveis de microcefalia por Zika

Três anos após a epidemia do vírus Zika que acometeu o Ceará, o Estado apresenta indícios de uma possível nova manifestação da doença. Duas crianças, uma nascida em Fortaleza e outra no município de Aratuba – a 158 quilômetros da Capital – foram diagnosticadas com microcefalia, e a relação com a Síndrome Congênita do Zika Vírus está sendo investigada, de acordo com o neurologista do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), André Luiz Santos.

“Pelo Ministério da Saúde, o paciente é confirmado se tem exame laboratorial. O problema é que é muito difícil essa confirmação laboratorial dos pacientes que nascem com Zika congênita. A gente tem cadastrados mais de 150 pacientes, sendo que em torno de 70% ficam nos casos prováveis”, explica. Segundo o neurologista pediátrico, é considerado ‘caso provável’ o paciente que não passou pelo exame no tempo devido. “A criança chegou fora duma faixa etária que a gente tivesse acesso aos exames que confirmassem”, acrescenta.

As crianças de Aratuba e de Fortaleza, que nasceram, respectivamente, no final de 2018 e em fevereiro de 2019, são consideradas casos prováveis. Para Santos, o padrão é completamente compatível a partir de testes clínicos, porém, é considerado em investigação.

As novas possíveis manifestações da doença devem-se ao fato de que, em 2015 e 2016, a infecção foi ampla e teve uma maioria de casos assintomáticos. “O que deve ter acontecido: quase toda a população foi infectada, e houve uma resposta imunológica ao vírus. Depois da epidemia, a tendência foi cair. Mas é óbvio que não quer dizer que não vai acontecer de novo”, ressalta André Luiz Santos.

Uma vez que o vírus e o mosquito transmissor continuam circulando, a previsão é de que os casos da arbovirose continuem sendo identificados, assim como a Zika congênita. “Provavelmente, não será da forma como foi, aquela coisa epidêmica, pegando muita gente, justamente por conta da resposta imunológica. Isso são hipóteses, claro. Mas vamos continuar tendo os casos”.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e aguarda a resposta sobre quantos casos prováveis ou em investigação de Zika congênita existem no Ceará, e quais equipamentos são responsáveis por realizar o exame laboratorial.