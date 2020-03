Ceará tem 87 casos suspeitos de coronavírus em 16 cidades

Até a noite deste domingo (15), o Ceará tem 87 casos suspeitos de coronavírus distribuídos entre 16 municípios e sendo investigados, conforme indica o boletim mais recente da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Ao todo, foram 173 notificações, 86 casos descartados e nenhum confirmado.

Os pacientes em investigação residem em Aquiraz, Caucaia, Camocim, Crato, Eusébio, Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Massapê, Quixadá, Quixeramobim, Sobral, Tamboril e Tauá. Até sábado (14), a Sesa investigava 30 casos, e 78 haviam sido descartados.

Confira a evolução da doença no Brasil, de acordo com a confirmação de casos nos estados brasileiros:

Do total de casos suspeitos, 50 tiveram histórico de deslocamento internacional para locais com transmissão da doença e 37 são contatos próximos. A faixa etária predominante entre os pacientes é o intervalo entre 20 e 49 anos de idade.

Enquanto o Ceará continua sem casos confirmados de Covid-19, a Secretaria da Saúde está gerindo o Hospital Leonardo da VInci, no Centro da Capital, que pertence à iniciativa privada, para dar suporte a eventuais confirmações de coronavírus, conforme uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira (12). O equipamento tem 90 leitos instalados, e o Governo deve garantir outros 130 leitos para internação.

Recomendação

O avanço da pandemia em outros estados brasileiros vem repercutindo na rotina da população cearense desde a última sexta-feira (13), quando o Ministério da Saúde recomendou a suspensão ou adiamento de eventos governamentais, artísticos, científicos ou comerciais com aglomeração de pessoas.

Os jogos de futebol realizados no domingo (15), em Fortaleza, aconteceram a portas fechadas, conforme determinação da Justiça Federal. As partidas entre Ceará e Sport Clube do Recife, na Arena Castelão, e entre Pacajus e Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, aconteceram sem a presença da torcida.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura comunicou também na tarde de domingo (15) que, por recomendação da Secretaria da Saúde e como medida preventiva, toda a programação que ocorreria no dia foi cancelada. Todos que compraram seus ingressos para espetáculos no Teatro Dragão do Mar e no Cinema do Dragão serão reembolsados.