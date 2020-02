Ceará tem 6 casos suspeitos de coronavírus em investigação; outros 2 foram descartados

O Ceará investiga 6 casos suspeitos de coronavírus (COVID-19), conforme informado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (28). No Brasil, o número de casos em investigação chegou a 182. No Ceará, dois casos suspeitos da infecção já foram descartados.

No Nordeste,a Bahia investiga 9 casos e é o Estado nordestino que, no momento, concentra mais casos suspeitos. As ocorrências no Ceará são analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), em Fortaleza, conforme padrão estabelecido no Estado.

Os exames devem apontar se estes pacientes estão com alguma doença que já circula no Ceará, como algum tipo influenza.

Caso essa possibilidade seja descartada, as amostras devem ser enviadas para um dos Centros Nacionais de Influenza, são eles: a Fiocruz (Rio de Janeiro), o Instituto Evandro Chagas (Pará), ou Instituto Adolfo Lutz (São Paulo) para confirmar ou descartar a infecção por coronavírus.

Na quinta-feira, quando havia 5 casos suspeitos, o Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde informou que as possíveis infecções são de quatro pessoas de Fortaleza e uma de Crateús.