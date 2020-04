Ceará tem 38 pacientes com Covid-19 em fila por UTIs na rede pública

O Ceará tem hoje 38 pessoas com suspeitas de Covid-19 na fila de espera por UTI na rede pública, dez a menos do que o registrado nesta quinta (16). Há ainda mais de 60 pessoas com suspeita da doença na fila de espera por leitos globais, aqueles que não são de UTI. O serviço de saúde do Estado para outras doenças está com 85% da capacidade de UTIs na rede pública de saúde comprometida atualmente, segundo o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17).

"Tínhamos 38 indivíduos precisando de UTI nas UPAS hoje. E esse número cresce a partir do número de contatos, de contágios, ou de contaminações. Isso faz com que o serviço esteja permanentemente se adequando. Se tudo der certo, o estado do Ceará deve abrir ainda algo em torno de 560 leitos de UTI para dar suporte a essas necessidades", explana Cabeto.

Com relação aos pacientes com Covid-19, o Ceará atingiu 100% da capacidade em leitos de UTI da rede pública, segundo informou a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, nesta quinta-feira (16).

Atualmente, a capacidade de atendimento do sistema público é de 10 mil leitos gerais, de acordo com Dr. Cabeto.

O secretário também reforçou a importância do isolamento social, que hoje está em 50% no Estado e precisa ser ampliado, segundo ele.

"Por que essa problemática adiou? Justamente por causa desse contingenciamento, essa suspensão de deslocamento, tanto em Fortaleza quando no Interior. Isso possibilitou o estado do Ceará retardar esse processo e se preparar cada vez mais. Por que que a crise não aconteceu antes? Porque houve o distanciamento social, que foi efetivo e muito importante pra que a gente não saturasse o sistema público antes. Evidentemente, isso precisa ser ajustado e ser ampliado ainda mais", apontou.

20 UTIs

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na tarde desta sexta-feira (17) o recebimento de mais 20 UTIs para o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Segundo o chefe do Executivo estadual, os equipamentos vieram de São Paulo em um avião do governo local.

"Agradeço ao Governo Federal, através do Ministério da Saúde, pelo envio", disse Camilo em publicação nas redes sociais.

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) contabilizou, até às 17h desta sexta-feira (17), 155 óbitos e 2.747 pessoas com testagem positiva para o novo coronavírus. Há pacientes com a doença em 83 dos 184 municípios do Estado. Fortaleza concetra o maior número de pessoas infectadas (2.300) e também de óbitos (119) em decorrência da Covid-19.