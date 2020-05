Ceará tem 37.448 casos de Covid-19 e 2.686 mortes causadas pela doença

Chegou a 2.686 o número de mortes por Covid-19 no Ceará, enquanto os casos confirmados da doença subiram para 37.448. Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), informados através da plataforma IntegraSUS, conforme a atualização das 10h25 desta quinta-feira (28). Ao todo, foram 15 óbitos e 173 casos a mais que o divulgado às 17h21 do dia anterior. A letalidade da doença, no momento, é de 7,2%.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 21.057 casos e 1.784 óbitos pela doença. Em seguida vêm Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.270 e 1.180 casos, respectivamente.

Os dados também mostram que 24.749 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então.

Decreto de isolamento será prorrogado, com previsão de retomada

Tendo a validade do atual decreto de isolamento social até o domingo (31), o governador Camilo Santana já anunciou que irá prorrogar de novo o decreto de isolamento no Ceará. Dessa vez, o chefe do Executivo afirmou que haverá uma retomada gradual da economia.

A confirmação veio através de um post na conta oficial de Camilo em uma rede social. Contudo, não foi especificada a data limite da nova postergação.

Segundo o governador, a decisão foi tomada para garantir o retorno às atividades econômicas de forma "responsável". O isolamento social vem sendo apontado pelo Estado e pela Organização Mundial da Saúde como o método mais indicado para evitar a propagação do novo coronavírus.