Ceará tem 14 casos suspeitos de coronavírus sob investigação; outros 18 foram descartados

A mais recente atualização dos dados sobre o novo coronavírus no Ceará, divulgada nesta quarta-feira (4), aponta que são 14 pacientes com suspeita da doença. Outros 18 já tiveram a infecção descartada. As informações foram repassadas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o Estado teve 32 suspeitas do Covid-19, nome dado ao vírus.

O Brasil tem, agora, três casos confirmados de coronavírus, conforme a última atualização nacional. Há ainda outros 530 casos em investigação e outros 315 já descartados.