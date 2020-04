Ceará tem 135 novos casos de Covid-19 nesta sexta e total passa de 2,5 mil, com 135 mortes

No Ceará, passou de 2.413 para 2.548 o número de casos confirmados da Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus. Assim, o Estado anota 135 novos diagnósticos positivos da doença, aponta a mais recente atualização da plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), publicada às 9h15.

O total de óbitos, no entanto, se manteve o mesmo: em 135, tal como apontava o último boletim divulgado pela Sesa às 17h15 desta quinta-feira (16). Do total, 103 mortes foram registradas apenas na capital cearense, segundo os dados disponíveis.

Em Fortaleza, cidade que concentra o maior número de casos e mortes no Ceará, os números são:

2.151 casos confirmados;

7.169 casos sob investigação;

103 óbitos;

Taxa de letalidade de 4,8%

Além da Capital, há registros de óbitos nas cidades de Iguatu (3), Eusébio (2), Limoeiro do Norte (2), Aracati (1), Carius (1), Caucaia (1), Farias Brito (1), Horizonte (1), Itaitinga (1), Jaguaribe (1), Maranacaú (1), Maranguape (1), Quixeramobim (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1).

A Sesa informa ainda que 14.264 testes foram realizados no universo de 10.427 casos suspeitos em todo o estado.

Somente no último dia 8 de março, 13 mortes foram contabilizadas no Estado, a maior alta desde o início da pandemia no Ceará. A alta supera a ocorrida entre os dias 1º e 2 de abril, quando o número saltou de 9 para 21 mortes. Na quarta-feira (15), foi registrado o mesmo patamar de 13 novas mortes, com o salto de 111 para 124 óbitos. Ao todo, 18 cidades cearenses têm registros de óbitos.