Ceará registra seis novas mortes por Covid-19; casos confirmados sobem para 1.800

O número de mortes em decorrência da Covid-19 - doença causada pela infecção do novo coronavírus - subiu de 85 para 91 nesta segunda-feira (13). As informações são da última atualização, às 15h30, da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Do total de 91 mortes, 70 foram verificadas em Fortaleza. Há casos de falecimentos em razão da nova infecção viral em outros 15 municípios: Aracati (1), Cariús (1), Caucaia (1), Eusébio (1), Farias Brito (1), Horizonte (1), Iguatu (3), Itaitinga (1), Jaguaribe (2), Limoeiro do Norte (3), Maracanaú (1), Maranguape (2), Quixeramobim (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1). A taxa de letalidade no Ceará, que divide o número de óbitos pelos casos confirmados, vem aumentando e já é de 5,06%.

Assim como o número de mortes, a quantificação de casos confirmados também aumentou. Foram registradas mais 52 testagens positivas para o novo coronavírus em seis horas, visto que a última atualização, às 9h30, apontava 1.748 casos. Agora, já são 1.800, distribuídos em 55 municípios cearenses.

Conforme o IntegraSUS, foram realizados 11.898 testes e ainda há um total de 11.726 casos suspeitos em todo o estado.

Em Fortaleza, cidade que concentra o maior número de casos e mortes no Ceará, os números são: