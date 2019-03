Ceará registra queda de 50% em roubos de veículos no primeiro bimestre do ano 

O número de roubos e furtos a veículos no Ceará diminuiu no primeiro bimestre deste ano, em relação ao igual período de 2018. De janeiro a fevereiro, foram registrados 812 casos de roubos e 581 furtos de carros e motocicletas no Estado, totalizando 1.393. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Em comparação com o primeiro bimestre de 2018, o número de roubos reduziu 51,8%, passando de 1.685 para 812. Já a queda nos casos de furtos foi de 14,3%, indo de 678 para 581 casos. A Secretaria atribui a melhora nos índices ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), que monitora veículos por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos de rodovias, cruzamentos, ruas e avenidas no Estado.

Segundo a SSPDS, com o sistema, os policiais conseguem evitar ações criminosas ou dar uma resposta de forma mais rápida.

A Secretaria informou ainda que dos 1.393 veículos subtraídos (somatório de roubados e furtados) no período deste ano, 1.257 foram recuperados e entregues aos proprietários. Ou seja, 90,2% dos automóveis.

Atualmente, o Spia tem aproximadamente 3.200 câmeras de monitoramento instaladas em 44 cidades do Estado. O Sistema foi desenvolvido a partir de uma parceria da SSPDS com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).