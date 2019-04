Ceará registra média de um acidente de trabalho por hora, aponta MPT

O Ceará registra um acidente de trabalho por hora, em média, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-CE) nesta quarta-feira (3). Desde 2012 até 2017, foram 52.619 acidentes, o que faz o Estado aparecer em 12º lugar no ranking nacional.

Mais de 19 mil acidentes ocorreram só em 2017 no Ceará, com 131 mortes. Não foram divulgado os números relativos a 2018. O órgão contabiliza 140 denúncias em 2017 e 2018, além de 23 ações judiciais e 59 termos de ajustamento de conduta (TAC) firmados nestes anos.

Entre 2017 e 2018, o tema motivou o ajuizamento de 487 ações e a assinatura de 1.419 termos de ajustamento de conduta em todo o país.

Prevenção

Com foco na prevenção de acidentes no trabalho, em parceria com a campanha Abril Verde, monumentos e prédios públicos, como o Theatro José de Alencar e o Cineteatro São Luiz, vão receber ações ao longo do mês para promover uma reflexão na sociedade e estimular denúncias em casos de irregularidades.

Nos próximos jogos pelas semifinais e finais do Campeonato Cearense, jogadores vão exibir em campo uma faixa com a frase: "1X1: Com esse placar, ninguém ganha", para chamar atenção sobre a média de um acidente de trabalho registrado por hora, no estado.