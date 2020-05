Ceará registra mais de 8,6 mil casos de Covid-19; óbitos chegam a 693

O total de casos confirmados da infecção causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará chegou a 8.686, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 14h41 desta segunda-feira (4). O informe apontou, ainda, 693 óbitos pela doença.

Entre o total de infectados, Fortaleza acumula 6.666 e 539 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 310 e 172 casos, respectivamente.

A taxa de letalidade no Ceará é de 8%. A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Ainda de acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 199 pacientes nesse intervalo de idade.

Os casos estão distribuídos por 151 municípios cearenses. Ao todo, 24.858 possíveis casos e 178 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 27.831 pessoas já foram testadas em todo o Estado.