Ceará registra mais 48 mortes por Covid-19; número de óbitos chega a 1.614

O Ceará tem 23.795 casos confirmados de Covid-19 e 1.614 mortes provocadas pela doenças, conforme dados divulgados no boletim da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), em atualização feita às 17h30 deste sábado (16).



Ao todo, foram 48 novas mortes registradas ante ao informe das 18h15 de sexta-feira (15), que apontava 1.566 óbitos e 23.059 diagnósticos positivos para a doença.



Outros 36.786 casos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, enquanto a letalidade da doença no Ceará, no momento, é de 6,8%.

Fortaleza tem 15.162 casos confirmados, seguida de Caucaia e Sobral, que somam 872 e 538 casos, respectivamente.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.