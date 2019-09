Ceará registra cinco casos de sarampo em 2019, diz Sesa

O estado do Ceará tem mais um caso de sarampo confirmado. Com este, chega a cinco o número de pessoas infectadas pela doença, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (27). São três ocorrências em Fortaleza, uma Jaguaribe e agora uma em Sobral.

As quatro primeiras ocorrências foram contraídas em outros estados. De acordo com Ana Rita Cardoso, supervisora do núcleo de imunização da Secretaria da Saúde, ainda não se sabe onde o paciente de Sobral contraiu a doença. Estão sendo feitas análises em laboratório para saber se o caso é autóctone ou importado.

Dos 152 casos notificados até o dia 21 de setembro, 111 foram descartados e 36 seguem sendo investigados. O último caso autóctone de sarampo no Ceará foi diagnosticado em julho de 2015.

Sintomas

Os sintomas da doença são febre, conjuntivite, coriza, tosse e manchas vermelhas. A enfermidade é considerada altamente contagiosa, podendo ser transmitida por meio de secreções ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

Vacinas

A vacina tríplice viral está disponível em todos os postos de saúde dos 184 municípios do Ceará, segundo a Sesa, e é a principal maneira para evitar a o sarampo. No Brasil, 19 estados passam por surtos ativos da enfermidade. Até o momento, quatro pessoas morreram vítimas do sarampo no Brasil, sendo três delas em São Paulo e uma em Pernambuco.