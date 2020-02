Ceará registra chuvas em 80 municípios nas últimas 24 horas

Pelo menos, 80 cidades do Ceará registraram chuvas entre as 7h do dia 31 de janeiro e as 7h do dia 1 de fevereiro, 74 municípios cearenses regitram precipitações. A maior precipitação ocorreu no município de Fortim com 130 milímetros, os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados as 9:20 deste sábado, (1).

O destaque seria a região do Litoral de Fotaleza, que apresentou 2 dos 5 maiores acumulos: Aquiraz (posto Sitio Sapucaia Fagundes) (123 milímetros) e Pindoretama (106 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

Últimas 24 horas

1 - Fortim (FORTIM): 130.0 mm

2 - Aquiraz (SITIO SAPUCAIA FAGUNDES): 123.0 mm

3 - Pindoretama (PINDORETAMA): 106.0 mm

4 - Iracema (SÃO JOSÉ DO FAMA): 85.0 mm

5 - Viçosa do Ceará (MANHOSO): 80.0 mm

6 - Arneiroz (ARNEIROZ): 72.0 mm

7 - Cascavel (CASCAVEL): 67.5 mm

8 - Aquiraz (BERRA BODE-ETS): 66.0 mm

9 - Fortaleza (MESSEJANA): 64.8 mm

10 - Fortaleza (FUND.MA.NILVA(AGUA FRIA)): 64.0 mm



Fim de Semana

Para o primeiro fim de semana de Fevereiro no Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) chega com previsão de grandes chances de precipitações em todas as macrorregiões. Com sábado de céu nublado e chovoso na maior parte do estado, e domingo com precipitações e céu claro.