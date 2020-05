Ceará registra 733 mortes por Covid-19 nesta terça; casos chegam a 11.256

A proliferação do novo coronavírus continua a avançar no Ceará. O estado já contabiliza 733 mortes decorrentes da Covid-19 e 11.256 casos confirmados da doença, conforme dados do IntegraSUS, plataforma atualizada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) às 9h19 desta terça-feira (5).

Em comparação com os números divulgados no fim da noite desta segunda-feira (4), que apontava 732 óbitos e 11.142 diagnósticos positivos para a doença, houve uma morte a mais e 114 novos casos contabilizados neste novo boletim epidemiológico. De um para o outro, o número de municípios com contaminações se manteve em 163.

Os números apresentados pela Sesa - e atualizados três vezes ao dia - fazem referência à confirmação no dia por meio de testes, podendo não corresponder necessariamente à data exata da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Os dados referentes aos casos confirmados de Covid-19, ainda conforme a Sesa, podem sofrer alterações pelos próximos dias, pois o sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) vem passando por mudanças desde o último dia 23 de abril.

Fortaleza continua a registrar a maior circulação do novo coronavírus no Ceará. A cidade acumula 8.352 diagnósticos e 568 mortes. Em seguida, aparecem Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, com 518 e 236 casos confirmados, respectivamente.

A taxa de letalidade no Ceará é de 6,5%. A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros.

Ao todo, 31.070 pessoas já foram testadas em todo o Estado, em um universo com 22.902 casos sob investigação.

Definição do isolamento social

O governador Camilo Santana afirmou que deverá aplicar medidas "mais rígidas" de isolamento social a partir desta terça-feira (5). O anúncio deverá ser feito ainda na manhã hoje, segundo informação divulgada nas redes sociais do chefe do executivo estadual.

Segundo o governador, o endurecimento das medidas de isolamento será efetuado para combater a pandemia do novo coronavírus no Ceará. Contudo, o foco das ações será, de fato, na Capital.