Ceará registra 458 mortes por Covid-19; casos chegam a 7.532 no Estado

O mês de abril se encerra, com 7.532 casos confirmados de Covid-19 e 458 óbitos provocados pela doença no Ceará, aponta a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 9h42 desta quinta-feira (30).

Em comparação com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesa às 17h18 desta quarta, que apontava 7.409 casos confirmados e 450 mortes, houve um acréscimo de 123 novos diagnósticos positivos e 8 óbitos a mais em decorrência da doença.

O Estado ultrapassou a marca dos 7 mil casos da doença, nesta quarta-feira (29), anotando, até as 16h desta terça-feira (28), diagnósticos positivos em 65 bebês de até um ano de idade.

Confira os dados da Covid-19 no Ceará:

7.532 casos confirmados;

21.726 casos em investigação;

458 óbitos;

Taxa de letalidade de 6.1%

Fortaleza continua a concentrar o maior número de casos, com 355 óbitos e 5.826 diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 289 e 156 casos confirmados, respectivamente. No fim da tarde do domingo (26), a capital cearense registrava 4.991 diagnósticos positivos para a doença e, nesta segunda-feira, ultrapassou o patamar dos 5 mil.

Maior acréscimo de mortes por dia

Somente neste domingo (26), o Ceará registrou 50 óbitos por Covid-19, somando 376 mortes causadas pela doença. Foi o maior acréscimo verificado em um único dia. O número de casos confirmados teve um aumento de 593 no dia, fazendo com que o Estado somasse 6.260 infectados em 134 dos 184 municípios, segundo dados da plataforma IntegraSUS.