Ceará registra 4.749 casos de Covid-19 nesta sexta; número de mortes chega a 272

O total de casos confirmados da infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) chega a 4.749 no Ceará, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 9h35 desta sexta-feira (24). Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, foram registradas ainda 272 mortes por Covid-19 até o momento no estado.

Em comparação aos dados divulgados às 17h15 desta quinta-feira (23), foi contabilizados um óbito a mais, além de 47 novos diagnósticos positivos para a doença.

Nesta quinta, o Ceará registrou o pior dia da pandemia, com recorde tanto de óbitos registrados, como de casos confirmados, a partir do acréscimo de 586 novos resultados positivos para o vírus, além de mais 32 mortes confirmadas.

Fortaleza continua sendo a cidade cearense a concentrar a maioria dos registros de Covid-19, com 3.910 casos confirmados e 212 óbitos nesta sexta.

Ao todo, 17.993 testes foram realizados em um universo de 16.107 casos sob investigação no Ceará, estado onde o novo coronavírus já alcança 112 municípios.

A taxa de letalidade da doença em todo o território cearense é de 5.7%, enquanto que em Fortaleza chega a 5.4%.

De acordo com o boletim do IntegraSUS, a faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Até o momento, morreram 82 pacientes nesse intervalo de idade.