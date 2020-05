Ceará registra 11.470 casos e 795 mortes por Covid-19

O Ceará atingiu 11.470 diagnósticos positivos e 795 óbitos em decorrência da Covid-19 até às 17h desta terça-feira (5), segundo a plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Em relação ao boletim epidemiológico das 14h20, o acréscimo no intervalo foi de 86 casos casos e 31 mortes.





Do total de pacientes com diagnósticos laboratoriais positivos, Fortaleza registra 8.520 e 609 óbitos. Com 518 e 237 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência. Sobral, na Região Norte, é o município do interior com mais casos - são 170, conforme o documento.

Em todo o Estado, já são 163 municípios com registros da Covid-19. Ainda conforme a Sesa, são investigados 23.283 casos e 31.790 exames foram realizados para confirmação ou descarte da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 6,9%.