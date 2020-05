Ceará receberá mais 8 mil testes de Covid-19 da Petrobras

O Estado do Ceará receberá mais oito mil testes de Covid-19 da Petrobras em maio. A quantia faz parte de um lote de 600 mil exames adquiridos pela companhia nos EUA. O total foi repassado ao Sistema Único de Saúde (SUS), que transfere aos estados. Em abril, a região recebeu o mesmo montante.

As provas de diagnóstico são entregues ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará. As amostras são do tipo RT-PCR, que fornece maior precisão na identificação da presença do novo coronavírus.

“Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias regiões do Brasil”, declarou a gerente executiva de Responsabilidade Social da petroleira, Olinta Cardoso.

O país é o 6º do mundo em casos, de acordo com o levantamento feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins, totalizando mais de 179 mil infectados. O Ceará apresenta 19.156 confirmações, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesa) divulgado às 17h57 desta quarta-feira (13).

Testes RT-PCR

A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas. As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.

O material já é utilizado no Ceará, que soma 49.530 testes para Covid-19 - segundo dados do IntegraSUS. As amostragens foram de RT PCR (36,4 mil), Teste Rápido (11.841) e Sorologia (1.259).